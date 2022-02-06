Mustafa Gürsel: Kazanmamız gereken bir maçtı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmaları gereken bir maçtan 3 puan çıkardıklarını vurgulayan Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

''Ligdeki bulunduğu konumundan dolayı Ümraniyespor’u tebrik ediyorum. Bugün sahada iyi bir mücadele sergiledik. Bizim için bu maçın önemi büyüktü. Her maçımızda seyircilerimiz artarak ilerliyor. Kazanmamız gereken bir maçtı. Üst takımlara yaklaşmak istiyorsak puansal anlamda bu maç bizim için çok önemliydi. Takım olarak iyi hazırlandık, iki tane güzel gol bulduk. Bundan sonraki süreçte 14 tane daha maçımız var. İstediğimiz hedefe gitmek istiyorsak, her maça aynı ciddiyette hazırlanmamız lazım. Bu maçta da yeterli pozisyonları bulduk. Ligin üst sıralarında olmak istiyorsak, bunun için gerekli çalışmaları yapmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz'' (İHA)