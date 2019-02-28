Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanşında Akhisar 3-1’lik skor avantajıyla Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Akhisarspor 2-1'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Akigolar bir üst turda Ümraniyespor'un rakibi oldu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, istifa sinyalleri verdi.

İşte Mustafa Denizli'nin maç sonu açıklamaları:

"Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Bu takım 6 hafta önce bu ligin en çok gol atan takımıydı. Devre arasında bu takıma sanki bir el değdi. Devre arasından beri kötü gidiyoruz ve bunu değerlendireceğiz.Diagne'nin gidişi tabii ki etkiledi bizi."

"2 oyuncumuz gitti, 4 oyuncu transfer ettik fakat uyum süreçleri uzun süredi. Randıman alamadık. Kasımpaşa için en doğrusunu başkanımızla oturup değerlendireceğiz. Yarın bütün bunları değerlendiririz. Çok üzgünüz. Buraya çok farklı hedefler için gelmiştik."



