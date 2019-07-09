Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a konuştu. Gündeme dair merak edilen soruları yanıtlayan Başkan Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır."

'Gurur ve onur sözcüklerinin rastgele kullanılmasına karşıyım'

"Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Bizim için en önemli şey futbolcuların karakteri. Ben, gurur ve onur sözcüklerinin rastgele kullanılmasına karşıyım."

"Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır."

"16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim? İlk kez kara geçtik."

'Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar...'

"Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum."