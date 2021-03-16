Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtlarken, sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşmesi feshedilen Belhanda hakkında "Belhanda yönetimin aldığı karar. Rakipler bizi zayıflatmak için bir sorun var havası yaratmaya çalışıyorlar. Hocamız onay mercii değil, onay merciimiz genel kuruldur. Hocamızla asla ve asla aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız bu tuzağa düşmedi, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







