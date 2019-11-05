Mustafa Cengiz: Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildiği olağanüstü genel kurul toplantısına yeni bir sayfa açıldığı düşüncesiyle katıldığını söyledi.

Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulun ardından Mustafa Cengiz ve başkan yardımcılığına seçilen Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfından yaklaşık 1 yıl önce yapılan hakem bildirisinin ardından toplantılara katılmadığını hatırlatan Cengiz, "Yeni bir dönem ve yeni bir seçim var. Türk futbolu için yeniden bir yapılanma için fırsat olduğu düşüncesiyle bu toplantıya katıldım. Yeni bir beyaz ve temiz sayfa açılmasına gerektiği inancımızla Kulüpler Birliğinin yeni dönemdeki toplantısına katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir, yepyeni beyaz bir sayfa açılır ve Türk futbolu için mücadeleye devam edilir. Tabii ki her kulübün kendi çıkarları ve çalışması vardır ama ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliğidir." diye konuştu.

Kulüpler Birliğinin mali konularla ilgili çalışması gerektiğini aktaran Cengiz, "Kulüpler Birliğinin bir şirket haline gelerek yayın hakları ile futbolla ilgili bütün mali meseleleri üstlenmesini bekliyoruz. İspanya’da olduğu gibi Kulüpler Birliğinin profesyonelce kurulan sistemle Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yine düzenleyen, yol gösteren bir kurum olacak ama kesinlikle önümüzdeki dönem kulüplerin gelirlerinin artırılması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, gündemdeki vergi düzenlemesinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemedeki vergi yasasında kulüpler aleyhine oluşabilecek durumların hızla düzeltilmesi amacıyla komisyon kuruyoruz. Verginin mutlaka özellikle amatör sporlara destek bölümünün düzeltilmesi konusunu gündeme getireceğiz. Siyasiler de buna olumlu yaklaşıyor. Bu konunun Türk amatör sporuna zarar vermemesi gerek. Yüz binlerce sporcu, kulüpler bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin devamı için mutlaka amatör sporlara vergi desteğinin devam etmesini diliyoruz. Bizi bir araya getiren, ortak paydalarımız. Yeni bir sayfa açtık. Eskiden yapılan bildirilerin yok olacağı, birliğin kardeşçe düzen içinde sürmesini diliyoruz."

UEFA’nın asker selamı soruşturması

Mustafa Cengiz, UEFA’nın, uluslararası müsabakalardaki gol sevincini asker selamıyla yaşayan A Milli Takım oyuncuları ile Medipol Başakşehirli futbolculara açtığı soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, Batı’nın içinde bulunduğu refah ve huzurlu coğrafya değil. Bizim maalesef sınırlarımızda ciddi sorunlarımız var. Bu ciddi sorunları devletimiz düzeltmeye çalışıyor. Bu düzeltme içindeki aksiyonu Batı’nın anlaması gerekiyor. Batı bunu anlamıyorsa en azından duygusal reaksiyonun militer değil, ulusal karakterinden gelen bir selamlama olduğunu bilmesi gerek. Sosyologlar, genel olarak Türk toplumuna ’asker millet’ der ama değil. Türk toplumu giderek bilimsel ve öncü bir güç haline gelecek, bütün dünyaya mührünü vuracak. Biz zorlu bir coğrafyadayız. Bunun doğal tepkilerini de UEFA’nın ve Batı’nın anlayışla karşılaşmasını diliyoruz."

Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yarın yapacakları Real Madrid müsabakasıyla ilgili ise "Hayırlısı. En iyisi olsun isterim. Galatasaraylı olarak her zaman galibiyet isterim. Teknik direktörümüz ve futbolcularımız bu motivasyonla oraya gitti. İnşallah hayırlısı olur. Avrupa kupalarında yarışan diğer Türk takımlarını da yürekten destekliyorum. Ülke puanı çok önemli bir hale geldi. Bizim hedefimiz bundan sonra 17 kulüp değil, 18 kulübün olması." diyerek sözlerini tamamladı.