Mustafa Cengiz: Maçlar ertelensin diye yalvardım!

Corona virüs salgınıyla sarsılan Galatasaray’da, kulüp televizyonuna telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz’den, gündeme dair kritik mesajlar... Özellikle derbi haftasının ertelenmemesine tepki gösteren Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

‘Biz uyarılarımızı yaptık’

“Maçlar oynanmasın, ertelensin diye yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık, hâlâ algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse uyarız ancak fikrimizi de söyleriz. 11 Mart Perşembe günü, maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 89 yaşındaki bir eczacıda korona vakası görüldü. Çarşamba günü marketleri boşalttılar. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yaptı. İlk olarak maçların seyircili oynanacağı açıklandı.”

‘Haklı çıkmaktan utanıyorum’

“Yine haklı çıktım, haklı çıkmaktan utanıyorum. Galatasaray ve Fatih Terim adına konuşuyorum. Haklı çıkmaktan utanıyoruz. Bizi abartmakla, zorla seyircili oynamak istediğimizi söyleyenler utanıyor mu? Ben özür de beklemiyorum.”

‘4 kulüp yazıyı imzalamadı’

“Bu bir sağlık sorunu. Bu sebeple erteleme istedik. Nihat Bey bana, ‘Kulüpler Birliği ıslak imza getirmezse ikna olmam’ dedi. Sayın Sepil’i aradım, tavsiye yazısı istedim. Fakat Sepil 4 kulübün imzalamadığını söyledi. Ben bu 4 kulübü açıklayamam. Mehmet Sepil Bey açıklar. Fenerbahçe bu 4 kulüp içerisinde değil. Fenerbahçe de erteleme istedi. Yiğidi öldür, hakkını ver.”

‘TFF de seyircili deyince...’

“Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım. Huzuru, düzeni bozmak isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledim. Devletimiz 12 Mart Perşembe günü aniden bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı ve biz de şaşırdık. Öğlen ise TFF, maçların seyircili oynanacağını söylemişti.”

‘Bilmediğimiz şeyler olmuş’

“Sonrasında telefon açtık, bilmediğimiz şeyler olmuş. Biz öneri olarak, 1500’e yakın insan var, bu maçlar ertelensin diye açıklama yaptık. Değerli rakibimiz Beşiktaş da risk altındaydı. Erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan, puanlar? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5’i deplasman. Bu basit avantajları kullanmak istemedik.”

‘Futbolcular çıkmak istemedi’

“Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar. TFF maalesef müthiş bir inatla, ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Biz bu tehlikeyi gördük, bizden başka bunu söyleyen olmadı.

‘Biz TFF’den umudu kestik’

“TFF ertelemeden yana asla tavır almadı. Bir aksiyonda da bulunmadı. Biz de TFF’den umudu kestik. Devletimiz nezdinde elimizden geleni yaptık. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız sağolsun, katkıda bulundular, ilgili federasyon başkanlarını da çağırarak yüzlerine karşı erteleme kararını okudu. Onlara teşekkür ederim."

‘Test sonucum belli değil’

“Test sonucum belli değil, ölümden korkmuyorum. Ölüm nereden gelirse gelsin. Bazıları, bu virüs Wuhan’da değil Galatasaray’da yaratıldı, Türkiye’ye yayıldı gibi yapıyor. Yapmayın be kardeşim! Bir teknik direktör hastanede, kızlarının acısını hissediyoruz. Neden bu kin? Bunu yapmayın güzel kardeşim. Keşke bu korona teşhisleri konmasaydı da biz hiçbir maçtan puan almasaydık.”

‘Albayrak’ın oğlu karantinada’

“Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisinde doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyor.”

‘8 maç maksimum 1 ayda biter’

“8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig’de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, ‘Gelin, oynayalım’ dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz ‘Çıkın, oynayın’ derse, yine çıkarız. TFF bu süreci iyi şekilde yönetemedi.”

'Derbiden sonra yan yanaydık'

Derbiden sonra futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptıklarını belirten Cengiz, “Fatih hoca ile Abdurrahim bey yan yana oturdu, ben de gittim. Bununla ilgili de şakalaştık” diye konuştu.

Sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri de paylaşan Cengiz, şöyle devam etti: “Abdurrahim Bey ile telefonla görüşüyoruz. Fatih hoca ile bağlantıyı yapmadan bir saat önce görüştük, morali çok iyi. Sivas’tan gelirken Abdurrahim beyin rahatsızlığı vardı. Beşiktaş maçında Abdurrahim bey de tribündeydi. Derbiden sonra pazartesi günü futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih hoca ile Abdurrahim bey yan yana oturdu, ben de gittim. Bununla ilgili de şakalaştık. Kadere inanmak gerek...”

‘Herkes bu virüsü kapacak’

“Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok. Sonuçları bekliyorum, inşallah hayırlısı gelecek. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Dün, Kaan Kançal’a da testler yapıldı.”

Taraftar yolladı Terim seyretti

Fatih Terim’e sosyal medyadan büyük destek... Sarı-Kırmızılı taraftalar, Terim’e görüntülü mesajlar yollarken, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam” dediler. Kızları da internetten yolladıkları bu videodan Terim’in çok duygulandığını açıkladılar.

'Fatih Terim’de değişiklik yok’

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli hocanın sağlık durumunda değişiklik yaşanmadığını, iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse, “Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız” dedi.