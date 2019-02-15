Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, CAS davasını kazandıklarını ve UEFA'dan men tehdidinin ortadan kalktığını açıklayarak müjdeyi verdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"24 Ocak'ta görevi devraldım, 25 Ocak'ta UEFA ile görüştüm. Bir strateji konuştuk. 147 milyon euro zarar ettiğimiz için kesinlikle men cezası alacağımızı söylemişlerdi. Biz onlardan 4 ay süre istedik, iyi yola gireceğimizin sözünü verdik."

"Neredeyse her ay sunumlar yaptık. Bizi sürekli denetlediler ve sonuçta bize 13 Haziran 2018'de 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, men cezası yemekten kurtuldu."

"Buna çeşitli çevrelerden şiddetli tepki geldi. Galatasaray'ın bu kadar çok zarar etmesine rağmen bu kararın çıkmasına üst yargı mercii itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar bu komiteyi aleyhimize çok beslediler."

"Binlerce mail, fax gitti. Bu komite, bize tanınan 4 yıllık anlaşmayı bozma hakkına sahip. Komite bize karşı olmasına rağmen bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk."

"CAS, itirazımızı kabul etti, yeniden yargılanma olmayacak. UEFA'dan men tehdidi ortadan kalktı. UEFA ile yapılanma anlaşması devam edecek. Komitenin yeniden yargılanma kararı reddedildi. Böylece yeniden yapılandırma anlaşmamız devam edecek"

"Bizi sürekli olarak UEFA'ya şikayet ederek, bizim mücadele azmimizi yüksek tutan, bize karşı mücadele eden bazı kesimlere de özellikle teşekkür ediyorum. Fakat tavsiye ediyorum bunu yapmasınlar. Bataklıkta tek bir gül bir şey ifade etmez."

"Rakiplerimiz artık yorulmasınlar, çaba sarf etmesinler, gerek yok. İsterlerse devam etsinler tabii, biz bundan rahatsız olmayız. Bu vesileyle camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Özellikle varlıklı kesime söylüyorum. Loca alsınlar, locaları tüketsinler. Televizyonumuzu Youtube ile destekleyeceğiz. Youtube'a girsinler."

"Rakiplerin de bizim şampiyon olmamamız için adil, mert mücadele etmelerinden hiç rahatsız olmayız ama birlik adı altında arkamızdan sinsice şeyler yapılırsa, bunu hoş karşılamayız. Bu yol, yol değil. Onlara da saygı duymak gerek. Bizimle uğraşsınlar, mücadele etsinler, bu bizi diri tutar. Onun için teşekkür ettim, ironi yapmadım."