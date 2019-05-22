TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu Play-Off oynayarak kapatan Karşıyaka'da 5 sezondur forma giyen, ay sonunda sözleşmesi bitecek Mustafa Aşan, kulübüyle görüşmeden kimseyle masaya oturmayacağını söyledi. Takımın en sevilen isimlerinin başında gelen tecrübeli futbolcu, "Bu kulübün en zor günlerine göğüs gerdik. Şimdi çok iyi niyetli ve sözünde duran bir futbol şube yönetimi var. O kötü günlerde nasıl formayı terketmediysem şimdi de kalmak için elimden geleni yaparım. Benim gibi sözleşmesi biten diğer arkadaşlar da aynı fikirde" dedi.

Kendisine üst ligler ve yurt dışından çok ciddi teklifler olduğunu söyleyen takım kaptanı Mustafa Aşan, "Ancak her zaman yanımızda olan Başkan Vekili Gökhan Şensan'a verilmiş bir sözüm var. Onunla görüşmeden hiç bir kulüple masaya oturmam. Çok zor bir sezonu geride bıraktık. Tatil ve askerlik sonrası gerekli görüşmeler yapılacaktır" diye konuştu.

Karşıyaka'nın başarılı ismine Süper Lig'e veda eden eski kulübü Akhisarspor'un yanı sıra Giresunspor, Diyarbekirspor, Sarıyer ve Azerbaycan'dan bir kulübün talip olduğu öğrenildi.

DHA