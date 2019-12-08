Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta kalesinde sadece 10 gol gördü ve 0,77 ortalama ile ligin bu alanda en iyi kalecisi oldu. Muslera aynı zamanda kalesini 6 maçta gole kapattı ve bu alanda Beşikaşlı Karius ile birlikte yine en başarılı kaleci oldu.

Muslera'nın Galatasaray kariyerinin en iyi sezonu (İlk 14 haftalar itibariyle)

Muslera bu sezon ilk 14 haftada yakaladığı 0,77 gol yeme ortalaması ile yine Galatasaray kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. İlk sezonu olan 2011-12 sezonunda da ilk 14 haftada 13 maça çıkan ve 10 gol yiyen Muslera bir maçı sadece 14 dakika oynayabilmiş kırmızı kart gördüğü için mücadeleyi tamamlayamamıştı. Muslera diğer sezonlarda bu kadar iyi ortalamalara ulaşamadı. Geçen sezon ilk 14 haftada Muslera 1,14 gol yeme ortalaması ile oynamıştı.

Gol yemeden tamamladığı maç sayısı da yükseldi

Muslera'nın ilk 14 haftalar itibariyle gol yemeden tamamladığı maç sayısı yine artış gösterdi. Bu sezon 13 maçın 6 tanesini gol yemeden bitiren Muslera, aynı performansı sadece 2011-12 sezonunda yakalamıştı. Muslera geçen sezon ilk 14 hafta 5 maçı gol yemeden bitirmişti.

Bu sezon kurtarış yüzdesi %81

Muslera bu sezon Süper Lig'de %81 kurtarış yüzdesine ulaşırken bu alanda en az 10 maça çıkmış kalecileri göz önüne aldığımız zaman en başarılı isim oldu. Muslera ayrıca ceza sahası dışından gelen şutlarda %95 gibi oldukça yüksek bir kurtarış değerine ulaştı.

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