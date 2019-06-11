Musa Aydın, serbest güreş milli takımını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takım kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Takımın son durumu hakkında teknik direktör Isak Irbaikhanov ve teknik ekipten bilgi alan Aydın kampta yer alan oyuncularla tek tek sohbet etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na bir yıl kaldığını hatırlatan Aydın, "Önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları var. 2019 Dünya Şampiyonası’nda olimpiyat kotası verilecek. Amacımız Dünya Şampiyonası’nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020’ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları’na çok daha iyi hazırlanırız." ifadelerini kullandı.

Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihi bir başarının altına imza attıklarını kaydeden Aydın, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde Avrupa Oyunları var. Bu oyunlar Dünya şampiyonası öncesinde bizim için iyi bir prova olacak. Dünya şampiyonasında başarılı olup kotaları almak istiyorsak, bu şampinoya kadar yapılacak Avrupa oyunları ve turnuvalarda iyi sonuçlar almalıyız. İnşallah dünya şampiyonasında da başarılı olup olimpiyat kotalarını alırız. Ama bizim için asıl başarı kota almak değil olimpiyatlarda madalya kazanmak. Türk sporunun lokomotifi olarak Tokyo’dan tarihi başarılarla dönmek istiyoruz."