Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Kolombiyalı yıldızı Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki sporcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Montano’yla birlikte Başantrenör Ali Kamberoğlu ve teknik heyet de sağlık kontrolünden geçti.

Takıma bu sezon katılan Montano; İtalya, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de forma giydi. 188 santimetre boyunda ve pasör çaprazı mevkiinde oynayan Montano, geçen sezon formasını giydiği Franches Montagnes’le İsviçre liginin en skorer oyuncusu oldu.

İHA