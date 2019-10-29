Murat Yoldaş: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2’nci Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle bitti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, galibiyetinden dolayı Alanyaspor’u tebrik etti.

Murat Yoldaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Alanyaspor şu an ligin lideri yani tabii kalite olarak üst düzey bir takım. O görüntüsüyle ligdeki konumu örtüşüyor şu anda. Tabii bizim takımımız için tecrübe oluyor bu gibi oyunlar ama bugünkü maçta çok iyi mücadele olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bizim açımızdan ikinci devrede daha derli toplu, daha mücadele ettik. Pozisyon üretmekte zorlandık. Alanyaspor bu konuda bizden daha öndeydi diyebilirim. Alanyaspor’a ligde de, kupada da başarılar diliyorum. Onun ötesinde kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.”