Murat Süğlün: Bu yeni rekor camiamıza hayırlı olsun

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 2019-2020 sezonundaki son 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine yeni bir rekor ekledi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, sezonun son deplasman maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Süğlün, "Takımımız özellikle ligin ikinci yarısı ortaya koyduğu performansla ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Dış sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Kulüp tarihimizde yakaladığımız bu yeni rekor, camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu kutluyoruz." şeklinde konuştu.