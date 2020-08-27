Murat Sancak, Manuel Fernandes iddialarını yalanladı

Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması da giymiş olan Manuel Fernandes'in, Adana Demirspor ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu haberler hakkında Adana ekibinden resmi açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkan Sancak, "8 tane yabancı oyuncumuz mevcut, tamamıyla yalan haber" ifadelerini kullandı.

Manuel Fernandes, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar’da top koşturmuştu. Rus takımı ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcunun şu anda herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyor.

İHA





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