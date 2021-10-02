Beşiktaş 'ın Sivasspor 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında espirili bir şekilde, ' Hocayı oyuna sokalım dedik kırmızı kart gördü' cevabını verdi.

Murat Şahin'in açıklamaları şöyle;

Hocayı oyuna sokalım dedik kırmızı kart gördü. Sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. İhtiyacımız olan bir galibiyetti çünkü milli araya minimum hasarla girmek istiyorduk. Bunu da başardık. Bu maçta 2-3 oyuncumuzu riske edip oynatabilirdik ama kaybedeceksek maçı kaybedelim dedik. Sakatlık listesi kabarık ama maçların üst üste olması onları kullanamamamıza neden oldu. Risk almak istemiyoruz, oyuncu sağlığı daha önemli. Milli arada bir aksilik çıkmazsa Mehmet Topal harici hepsi döner. Bütün önlemleri aldık, bir daha böyle sakatlıklar yaşamak istemiyoruz.