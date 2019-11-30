Murat Şahin: Sansasyonel bir sonuç çıktı ortaya

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. 90’ıncı dakikaya kadar 2-1 mağlup durumda olan Gençlerbirliği’nde beraberlik golü 90+1’de Rahmetullah Berişbek’ten geldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, sansasyonel bir maç olduğunu belirterek, “Maçın skoruna bakıldığında çok enteresan değişik bir maç oldu bol gollü bol pozisyonlu maçın başında bu kadar gol olacağını biz de düşünmüyorduk defansif anlamda da bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1 mağlubiyetten öne geçip 90+’larda gol yemek bizi üzdü. 3 puan alabileceğimizi düşündüğümüz bir rakibimizle oynadık. 3-3 gibi sansasyonel bir sonuç çıktı ortaya. İki tarafta maça galibiyeti getirecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. Maçın başında 45’inci dakikada korner atarken biz Acquah ile bir pozisyon yakaladık, oyunu kestiler. Aynı son saniyede yakalandığımız pozisyonda aynısını devam ettirdi. İkisinde de süre bitmişti. 4’üncü hakeme sorduğumda ilk yarıda korneri kullandırıp bitirdi. İkinci yarıda aynısını yapmadılar. 90+ saniyede maçı devam ettirdiler, 3-1 yakalandığımız pozisyonda. Bence hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Birine verip birine vermediğin zaman olmuyor” dedi.

Şahin, Guilherme'nin ilk 11’de neden başlatılmadığı sorusuna derin bir kadroya sahip olduklarını belirterek, “Bir sezon oynuyoruz, kalabalık bir kadroya sahibiz. Bizim özellikle hücum hattında çok fazla alternatifimiz var. Çok fazla sayıda oynayan oyuncularımız oluyor. Bazı oyuncuları dinlendirmeyi düşündük. Orta sahayı almak istedik. Orta sahada bir değişikliğe gittik. Bizim ön hattımızda oynayabilecek 6 oyuncumuz var bunları değişerek sezona yaymak istiyoruz. Hepsinden etkili bir şekilde faydalanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.