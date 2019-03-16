Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Şahin, açıklamasına Amilton'un Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi eleştirerek başladı. Rakip oyuncunun teknik direktör Sergen Yalçın'a maç 3-0 iken yaptığı hareketin hiç hoş olmadığını belirten Murat Şahin, “Futbolun içinde yenmek var, yenilmek var ama bu tarz hareketlerin hoş olmadığını düşünüyoruz. Hoca da bu hareketten sonra kendisini tutamadı. Ne olursa olsun, futbolun içerisinde bu hareketlere izin vermemek lazım. Rakip oyuncunun yaptığı tamamen bir terbiyesizliktir" dedi.

Maçla ilgili de konuşan Şahin, “Yaptığımız 3 bireysel hatadan goller yedik. Maçın genelinde biz de çok fazla oyuna hakimiyet kuramadık ama çok da basit goller yedik. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirebilir miyiz diye oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının başında basit hatadan yediğimiz gol maçı zor hale getirdi. Ama 3-0'dan sonra yine de maça tutunmaya çalıştık. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Maçtan önemli şeyler var. Bunları da kamuoyunun bilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz" diye konuştu.