Murat Sağlam: Benim kariyerim yok

Hazırlık döneminin yıldızlarından biri de Murat Sağlam oldu. Wolfsburg ve Hertha Birlin maçlarındaki performansı sonrası dünya devi Real Madrid’e karşı da çekinmeden ve cesaretli bir oyun ortaya koyan genç futbolcu formaya aday olduğunu gösterdi.

Murat’ın sağ bekteki etkili oyunu herkesi şaşırttı. Genç isim insanların ortaya koyduğu performansa şaşırmasının doğal olduğunu söyledi.

21 yaşındaki futbolcu, “Benim daha bir kariyerim yok. İnsanların beni tanımaması gayet doğal çünkü bu seviyede daha maç oynamadım” ifadesini kullandı.

Murat, Wolfsburg formasıyla bölgesel ligde oynuyordu. Önce U19 ardından U23 ve son olarak Alman ekibinin ikinci takımda görev alan futbolcu ilk kez kendini bu kadar üst düzey bir platformda gösterdiğini ifade etti.

Sağ bek pozisyonunda Isla ve Dirar gibi iki önemli ve tecrübeli ismin olduğunu hatırlattığımızda ise “Forma için karar hocanın” cevabını vererek kendisinin de bu rekabetin içinde yer alacağını belirtti.

(Milliyet)