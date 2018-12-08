Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda program yapan basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu flaş bir iddia ortaya attı.

Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague’in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" şeklinde konuştu.

Obradovic isyan etmişti!

Sarı-Lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka’yı 80-72 yendikleri maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim oyuncularım dolu salonda oynamayı hak ediyorlar. EuroLeague'de taraftar ortalamasında 9. sıradayız. Taraftarımız mesaj mı vermek istiyor? Oyuncularım 7-8 bin kişiye oynamayı değil tamamen dolu bir salonda oynamayı hak ediyorlar."