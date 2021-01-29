TFF 1'inci Lig'de pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek Menemenspor, genç forveti Murat Elkatmış'ı 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor'a sattı. Sarı-lacivertlilerin Murat için yeşil-beyazlı kulüpten 500 bin TL bonservis bedeli alacağı bildirildi.

Menemenspor'un altyapısından yetiştirip 2018-2019 sezonunda profesyonel yaptığı 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 lig maçında top koşturdu. Toplam 389 dakika sahada kalan Murat Elkatmış skora katkı sağlayamadı.

Genç futbolcunun ismi sezon başı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

DHA