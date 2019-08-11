Murat Cem Akpınar kiralık gönderildi

2018-2019 sezonunda Bordo-Mavili forma altında toplamda 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 1 yıllığına 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu transferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Kendimi geliştirip Trabzonspor on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum. Böyle bir camianın içinde bulunmaktan son derece gururluyum."