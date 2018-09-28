Muharrem Usta’ya ağır suçlama

8 Nisan 2018’de Trabzonspor’un başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği günden bu yana Fırtına’yı düzlüğe çıkarmak adına yoğun mesai harcıyor. Bordo-Mavililer’in patronu, yaptığı konuşmalarda sık sık daha önceki yönetimlerin harcamalarını çıkaracaklarını belirtmişti. Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenen raporlar dün Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden açıklandı.

‘TL verdi, Euro aldı’

Raporda Ersun Yanal, Özer Hurmacı ve Aykut Demir’in sözleşmelerinin haksız fesih edilmesinden dolayı ödenen ücretler ile Mehmet Ekici’nin teklif edilen bonservise rağmen satılmayarak kadro dışı bırakılması karşılığında oluşan zararın, bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, dönemin başkanı Muharrem Usta’nın kulübe Türk Lirası olarak alacak şeklinde gönderdiği paraların 25 milyon TL’lik kısmını Euro’ya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon TL) zarara uğrattığı kaydedildi. Raporun sonuç bölümünde ise Trabzonspor’un eski yönetim tarafından toplamda 35 milyon TL zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı. Bu ifadelerin ardından gözler Muharrem Usta’ya çevrildi.