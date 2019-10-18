Muharrem Usta kararı belli oldu

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde belli bir miktarın üzerinde forma alarak dağıtan eski ve yeni yöneticilerin listesini açıklarken eski başkan Muharrem Usta’nın adı yer almamıştı. Bunun sebebinin Usta’nın forma ücretlerinin alacaklarından düşülmesini istemesi olduğu ileri sürüldü.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Muharrem Usta kararı belli oldu

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde belli bir miktarın üzerinde forma alarak dağıtan eski ve yeni yöneticilerin listesini açıklamış, ancak o listede eski başkan Muharrem Usta’nın adı yer almamıştı.

Bunun sebebinin Usta’nın forma ücretlerinin alacaklarından düşülmesini istemesi olduğu ileri sürüldü. Usta cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de Bordo- Mavili yönetimin, “Sadece nakit alımları kamuoyu ile paylaştık” ifadelerini kullandığı dile getirildi.

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