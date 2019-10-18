Muharrem Usta kararı belli oldu
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde belli bir miktarın üzerinde forma alarak dağıtan eski ve yeni yöneticilerin listesini açıklarken eski başkan Muharrem Usta’nın adı yer almamıştı. Bunun sebebinin Usta’nın forma ücretlerinin alacaklarından düşülmesini istemesi olduğu ileri sürüldü.
Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde belli bir miktarın üzerinde forma alarak dağıtan eski ve yeni yöneticilerin listesini açıklamış, ancak o listede eski başkan Muharrem Usta’nın adı yer almamıştı.
Bunun sebebinin Usta’nın forma ücretlerinin alacaklarından düşülmesini istemesi olduğu ileri sürüldü. Usta cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de Bordo- Mavili yönetimin, “Sadece nakit alımları kamuoyu ile paylaştık” ifadelerini kullandığı dile getirildi.