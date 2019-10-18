Muharrem Usta kararı belli oldu

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde belli bir miktarın üzerinde forma alarak dağıtan eski ve yeni yöneticilerin listesini açıklamış, ancak o listede eski başkan Muharrem Usta’nın adı yer almamıştı.

Bunun sebebinin Usta’nın forma ücretlerinin alacaklarından düşülmesini istemesi olduğu ileri sürüldü. Usta cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de Bordo- Mavili yönetimin, “Sadece nakit alımları kamuoyu ile paylaştık” ifadelerini kullandığı dile getirildi.