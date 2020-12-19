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Muhammet Nuri Kotanoğlu gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazandı

19 Aralık 2020, Cumartesi 00:48 Son Güncelleme:
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Muhammet Nuri Kotanoğlu gümüş madalya kazandı

Serbest stil 79 kiloda milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde Rus rakibi Akhmed Usmanov’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen şampiyonanın son gününde serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov’la karşılaştı.

Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan’dan Rashad Yusifli, Romanya’dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya’dan Akhsarbek Gulasev ve yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov’u eleyerek finale kalmıştı.

ANKARA (AA)

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