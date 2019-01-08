Muhammet Demir: Bizim totemimiz ekstra tatiller

Sakatlığı tam olarak geçti. İyileşir iyileşmez Kone’yi kesti, 12 maçta 3 gol atıp 2 asistle devreyi bitirdi. Eski günlerine dönüş sinyalleri veren Muhammet Demir’le Antalya’da bir araya geldik. İkinci yarı öncesi her zamankinden daha iddialı ve hırslı: “Sakatlıklar kadar insanlarla da uğraştım. Hakkımın yendiği dönemler de oldu ama hep sabrettim, sadece faydalı olmaya çalıştım. İlk devrede de bunu yaptım. Benim için yeterli değil. Çok daha iyi şeyler yapabileceğimi biliyorum.”

‘Ayrımcılık yapamam’

“Hakan Keleş’li dönemle ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü her şey neticeye yansıdı. Müthiş bir seri var. Bize arkadaş olarak yaklaştı. Bir abi gibi davrandı. Takımın psikolojisine gayet olumlu yansıdı. Galibiyet primi olarak ekstra bir gün izinler motive aracı oldu. Özellikle yabancı oyuncuları çok mutlu eden bir şey. Gerçi ayrımcılık doğru olmaz. Biz Türk oyuncular da çok seviyoruz fazla izin yapmayı. Bu da bir totem gibi oldu.”

‘Yaşadıklarımın yarısını yaşasalar...’

“Beni iyi tanıyan herkes iyi bilir ki bende hedef bitmez. Benim yaşadığım sıkıntıların yarısını yaşayanlar futbolu bıraktı. Çok ağır sakatlıklar atlattım. Çok zorluklardan geçtim. Hala devam edebiliyor olmak bile bir hedefti aslında benim için. Ancak yine de büyük hedeflerim var. Bunları şimdi dillendirmeyeceğim ama hep daha iyisi için varım. Milli Takım hedefini söylemeye gerek yok zaten. Her zaman isterim. Formumu yukarı çekersem o kapı açılacak.”

'Robinho'ya üzülmedim, sevindim'

“Gitmesine üzülmedim. Kulüp için mantıklı bir karar, sözleşmesi bitiyordu neticede. Onsuz da çok maç kazandık, eksikliğini yaşayacağımızı sanmıyorum”

“Açıkçası gitmesine üzüldüm dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü profesyonel hayat bu, herkes gidiyor, geliyor. Hatta bir yandan da sevindim. 6 ay sonra serbest kalacaktı. Baktığınız zaman mantıklı karar. Kendisi de gitmek istedikten sonra kim olursa olsun bu paralar reddedilemez doğal olarak. Ama Robinho’ya da inanılmaz saygı duyarım. Sevdiğim birisi. Profesyonel adam bir kere. Egosu çok fazla yoktur. Her gün fitnesse gittiğimde orada bu yaştaki Robinho’yu görmek şaşırtırdı beni. Yatayım diyen biri değil. İnşallah da başarılı olur. Başakşehir bir sistem takımı olduğu için bilemiyorum. Bireysel bir oyuncu neticede”

‘Kompakt olan bir takımız’

“Robinho’suz da çok kazandık biz. Geçen sene de onsuz büyük maç kazandık. Çok büyük bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Biz kompakt oynamaya çalışan bir takımız. Bizim için önemli olan bu.”

‘Yabancı kuralı tam bir rezalet’

“Yabancı sınırının bu haliyle tam anlamıyla rezalet bir 4 yıl geçirdik. Daha kötü bir tanımı varsa onu da kullanırım. Ancak bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın, yabancı karşıtlığı falan değil. Gerçekten rezillik. Saçma sapan transferler, ucuz maliyet olsun diye yığılan oyuncular, 18-19’a çıkan yabancı sayıları... Takım içi ortamlar çok kötüleşti. Çok fazla yabancı demek çok fazla gruplaşma demek. Gelen oyuncuların eskiye nazaran kaliteleri düştü. Bence kötü geçti bu süreç.”

‘Gaziantep’te emekler çalındı’

“Bursaspor altyapısındanım ama yetiştiğim, hayatı öğrendiğim yer Gaziantep’tir. Benim için çok farklı bir yeri var Antep’in. İnanılmaz bir bağımız var. Şimdi amatörde. Orada neler yaşandığını gördüm, birçok şeye şahit oldum. Ancak değiştirebilecek insan siz olmadığınız için izliyorsunuz sadece. İnsanların haklarına girerek, emeklerini çalarak Gaziantepspor’u bu hale getirdiler. Bunu yapanların asla ve asla yatacak yeri yok.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Gökay Akın