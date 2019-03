Muhammed Şengezer: Milli forma sırtımdan çıkmayacak!

Bursaspor altyapısından yetişen, A Takım formasını giyerek milli takıma kadar yükselen Muhammed Şengezer, Ay-Yıldızlılar’da yaşadığı heyecandan hedeflerine kadar birçok konuda konuştu. Milli Takım kadrosu içerisinde yer almanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten başarılı eldiven, “Bursaspor’u milli takımda temsil etmek tarifsiz bir duygu. Muhteşem bir atmosfer. Çok büyük bir gurur, çok büyük bir heyecan yaşadım. Ancak buraya gelmek kadar, burada kalmak da önemli. Ben de elimden geleni yaparak, her zamankinden daha çok çalışarak bunu başarmak istiyorum” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Annemle ağladık’

“Bursaspor formasını Süper Lig’de ilk kez geçen sezon Karabükspor maçında giymiştim. Hocamız kadroyu açıkladığında annemi aradım. Çok duygusal bir konuşmaydı benim için. Birlikte; karşılıklı ağladık. Tutamadık kendimizi. Çok heyecanlıydım. Sonra biraz toparlandım. Oynadıkça da özgüven kazandım. A Milli Takım’a seçilmek de aynı duyguları yaşattı bize.”

‘Hedefim Avrupa’

“Tek hedefim Bursaspor’a faydalı olmak ve her zaman en üst seviyede kalabilmek. Hedeflerimden bir tanesi de kulübüme para kazandırarak Avrupa’ya gitmek. Avrupa’ya giderek kulübüme bu anlamda katkı yapmak tek düşüncem. Samet hocam bize güveniyor, şans veriyor. Bu şansın karşılığını vermek en büyük mutluluk olur her zaman. Bunu gerçekten çok istiyorum. Lille’de oynayan Mehmet Zeki ile sürekli konuşuyorum. Bana her zaman söylediği şey: Burası çok farklı. Ben de çok isterim Fransa’ya, İspanya’ya Almanya’ya gitmeyi.”

‘Kalecilik mutlu ediyor’

“Futbola başladığımda bu noktalara geleceğimi hayal etmiyordum. Çünkü ben futbola forvet olarak başladım. Atıcılar takımında forvet olarak oynuyordum. Yolspor’dan bir hoca geldi, beni beğendi. ‘Senden iyi kaleci olur’ dedi. Denedik, iyi maçlar oynamaya başladım. Sonra da her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Bursaspor, Milli Takım, A Takım derken bu noktaya geldim. Futbol ve kalecilik bana zevk veriyor, kendimi mutlu hissediyorum.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL