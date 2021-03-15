Sezon başında Sarı Lacivertli kulüp tarafından Boluspor'a kiralanan Muhammed Gümüşkaya, orta sahadaki yırtıcı performansıyla Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüne verdiği destekle bilinen başarılı oyuncu bu sene Boluspor'da toplam 14 maça çıktı.

Hem yerli hem de ucuz ve kaliteli oyuncu arayan bazı Süper Lig kulüplerinin ise sezon sonu genç yıldız adayı için Fenerbahçe'yle görüşecekleri öğrenildi. Muhammed'in 2023 yılına kadar Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunuyor.