Muhammed Demirci: Hayalim yeniden Beşiktaş

Bir dönem 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve 10 yaşında Barcelona altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, siyah beyazlı takıma geri dönmek istediğini söyledi. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Muhammed Demirci, "Hepimiz için, sağlığımız için, hayatta kalabilmemiz için, koronavirüs salgınının yayılmaması için evde kalmamız gerekiyor. Bu süreçte evimizde kalmalıyız." mesajını verdi.

Ocak ayında 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer olan Demirci, "İstanbulspor'da ilk yarıda az forma şansı bulunca 24 Erzincanspor'a gittim. Amacım oynayabileceğim bir kulüpte görev almaktı. Beşiktaş'ta çok erken yaşta profesyonel olup futbol oynadım. Benim doğum tarihimi bilmeyen insanlar yaşlandığımı düşünüyorlar. Bu da benim için hep dezavantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Hayali yeniden Beşiktaş

Tekrardan Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Muhammed Demirci, "Beşiktaş'ta oynamasaydım da hayallerimin arasında her zaman Beşiktaş olacaktı. Kendime kısa vadede hedefler belirliyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta tekrar oynayabilmem için çok çalışmam lazım. Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum. Sergen Yalçın Hoca ile çalışmak isterim." açıklamasında bulundu.

Barcelona itirafı

Royal Excel Mouscron ve Barcelona macerasından bahseden Demirci, " Barcelona günlerini arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben Barcelona altyapısına transfer olmuştum. Benim yerimde orada kim olsa başarılı olabilirdi. Biz Türk oyuncular onlardan daha yetenekliyiz fakat onlar gelişim sürecini daha iyi geçiriyor. Bizden daha profesyoneller. Mouscron takımında oynama fırsatım olmayınca İstanbulspor'a döndüm. İngilizce konuşabiliyorum ama orada dil sorunu da yaşadım." dedi.

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Yerli Messi' lakabının kendisini olumsuz etkilediğini belirten 1995 doğumlu futbolcu, "Yerli Messi lakabı beni olumsuz etkiledi. Yaptığım güzel bir şey normal olarak algılandı ve insanlar her zaman benden en iyisini istedi. Bu tarz benzetmelerin futbolculara zarar verdiğini düşünüyorum. 'Yeni Messi' kelimesinin altında futbolcular ezilebiliyor." diye konuştu.

Ocak ayında 24 Erzincanspor'a transfer olan Muhammed Demirci, Erzincan'da 9 maçta 3 gol attı. 1995 doğumlu futbolcunun kariyerinde Beşiktaş, Gaziantep FK, Mouscron, İstanbulspor ve Erzincanspor takımlar bulunuyor.