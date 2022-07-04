Beşiktaş 'ın altyapısından yetişten ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Muhammed Demirci'nin yeni takımı belli oldu.

Çaykur Rizespor , geçtiğimiz sezonu 24 Erzincanspor'da geçiren Muhammed Demirci'yle her konuda anlaştı.

Muhammed Demirci'nin performansı

Muhammed Demirci, geçtiğimiz sezon Erzincan'da 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ofansif orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Sefa Yılmaz'da işlem tamam

Muhammed Demirci ile her konuda anlaşan Çaykur Rizespor, Sivasspor 'dan ayrılan sağ kanat Sefa Yılmaz'ı da kadrosuna kattı. (Ajansspor)