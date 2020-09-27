Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası tamamlandı

Türkiye’nin seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan anısına Mersin’deki Fly Academy Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın son gününde OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 76-71 yendi.

Günün diğer maçında ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 83-62 mağlup etti.

Turnuvada ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor çıktığı 3 maçı da kazanırken, OGM Ormanspor 2, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 1 galibiyet aldı. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 3 müsabakasını da kaybetti.

Müsabakaların ardından organizasyona katılan takımlara kupa verildi.