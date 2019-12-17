Mucize Doktor 15. bölüm fragmanı izle

15.Bölüm Özeti

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar. Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder. Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.

Mucize Doktor 14. bölümde neler oldu?

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

Mucize Doktor dizi konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.

Taner Ölmez kimdir?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili'dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul’un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır.

Onur Tuna kimdir?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale’lidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir'de 4 yıl model olarak çalışmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile ilk adımını atmıştır.

Sinem Ünsal kimdir?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Reha Özcan kimdir?

Ragıp Reha Özcan 5 Temmuz 1965'te Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Sinop Boyabatlıdır. Babası astsubay, abisi Serhat Özcan tiyatrocudur. İlköğretimi Balıkesir'de, ortaöğretimi İstanbul'daki Kartal Anadolu Lisesi'nde okudu. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu’na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-1993 sezonunda tayin olduğu Antalya’ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yaptı.

2010 - 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016 ayında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 2016 yılında ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı “İstanbul Kırmızısı” adlı filminde oynadı. 2017'de Müfit Can Saçıntı’nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı.