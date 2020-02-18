Portekiz ekibi Porto’nun forveti Moussa Marega, önceki gün oynanan Vitoria Guimaraes maçında ırkçı saldırıya maruz kaldı ve soyunma odasına gitti. Olay ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mavi-Beyazlı ekibin hocası Sergio Conceiçao, “Biz milliyete, ten rengine, saç rengine bakılmaksızın bir aileyiz” açıklamasını yaptı.

Yıldız golcü hakeme büyük tepki göstererek, “Ten rengimi savunduğum için bana sarı kart gösteren hakeme teşekkür ediyorum” dedi. Başbakan Antonio Costa da olayla ilgili kınama mesajı yayınladı.