İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho, devre arasında Zlatan Ibrahimovic’in transfer edilmesini istedi.

Telegraph'ın haberine göre, Harry Kane'in takımda kalmış olsa bile arkasında güçlü bir ismi isteyen Mourinho'nun Zlatan ile ilgilendiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz günlerde İsveçli golcünün menajeri Mino Riola, Milan'lı yöneticiler il bir araya gelmiş ve görüşmelerin olmulu yönde ilerlediği belirtilmişti.

Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı büyük merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera arayışı İngiltere ile de sonlanbilir.

Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Inter, Juventus, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United ve Los Angeles Galaxy formaları giydi. Golcü futbolcu kariyerinde 741 maça çıktı ve 456 golle ciddi bir gol seviyesine ulaştı.

Yaşı ilerlese de gittiği takımda hala yıldız olabileceğini savunan Zlatan'ın yeni tercihini önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.







