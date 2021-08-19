Mourinho: Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı

UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Roma, temsilcimiz Trabzonspor 'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonunda Mourinho'nun açıklamaları şöyle;

Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı

Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Zor bir karşılaşmaydı, çok iyi iki takımı karşı karşıya gördük.

İki takım da kazanmayı hak ediyordu

Bir takımın şu anda elenecek olması üzücü, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım sahadaydı. Elenen takımın Trabzonspor olmasını isteriz ama iki takım da kazanmayı hak ediyordu.