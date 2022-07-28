Motosikletler Red Bull Imagination’da uçacak

Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek. 2021 yılında sıra dışı şovlarla izleyicileri büyüleyen dünyanın en iyi serbest motosiklet sürücüleri, bir kez daha en yüksek puanı olarak birinci olmak için yarışacak.

Kendine özgü sıra dışı parkuruyla fark yaratan Red Bull Imagination bu sayede dünyanın en iyi serbest sürüş organizasyonu olarak gösteriliyor. 2020 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, bu sene 25 Eylül Pazar günü Amerika’nın Kansas eyaletinde gerçekleştirilecek.