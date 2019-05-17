MotoGP’de sıradaki durak Fransa

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP’de sezonun beşinci yarışı, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Helmets Fransa Pisti’nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10’da başlayacak. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00’te, 27 tur üzerinden yapılacak.

17 Mayıs 2019, Cuma 13:30
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MotoGP’de sıradaki durak Fransa

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP’de sezonun beşinci yarışı, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Helmets Fransa Pisti’nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10’da başlayacak. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00’te, 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

     1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan

     2. Alex Rins (İspanya): 69

     3. Andrea Dovizioso (İtalya): 67

     4. Valentino Rossi (İtalya): 61

     5. Danilo Petrucci (İtalya): 41

AA

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