Montpellier, Belhanda transferinden tamamen vazgeçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'nin eski oyuncusu Younes Belhanda ile anlaşmaya vardığı ifade edilmekteydi. Sözlü olarak bir ön anlaşmaya varan iki taraftan Montpellier, transferden vazgeçti.

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, daha önce Belhanda ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Fakat L'Equpe'in haberine sağlanan ön anlaşma, Montpellier'nin mali nedenlerden kaynaklı öncelikle oyuncu satmayı planlaması nedeniyle iptal oldu.

Geçtiğimiz hafta Midi Libre gazetesine konuşan başkan Nicollin, "Şu anda mali nedenlerden dolayı imzalayamıyoruz. Harika olurdu ama mümkün değil. Büyük çaba göstererek mali plan üzerinde anlaşmıştık. Bunun için ona da teşekkür ederim. Artık başka bir takımla sözleşme imzalayabilir" ifadelerini kullandı.