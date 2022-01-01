Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Temmuz 2020'den bu yana takımı çalıştıran Niko Kovac ile yolları ayırmaya karar verdiklerini ve Hırvat teknik adamın Perşembe günü konu hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

Yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde açıklayacağını belirten kulüp, o zamana kadar Stephane Nado'nun takımın başında yer alacağını açıkladı.

Fransız ekibinin başında 74 maça çıkan Niko Kovac, maç başına 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.

İlgili Haberler Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe açıklaması



