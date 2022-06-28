Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Liverpool'dan Takumi Minamino'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki Japon futbolcu ile Haziran 2026'ya kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk sözleri

İmza sonrası konuşan Takumi Minamino şu ifadeleri kullandı: "Monaco'ya katılmak benim için büyük bir mutluluk. Bu kulübün projesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Yeni ortamımı keşfetmek ve takıma yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmak için sabırsızlanıyorum."

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Southampton'da kiralık olarak geçiren futbolcu, toplamda 22 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 1 asistlik performansa imza attı.



