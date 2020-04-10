Football Italia'nın iddiasına göre İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Moise Kean, aradığını bulamadığı macerasını Roma formasıyla İtalya'ya dönerek sonlandırabilir.

İtalyan oyuncu, Carlo Ancelotti geldikten sonra dahi Everton'da süre bulmakta zorlanmıştı.

Everton'ın geçtiğimiz yaz 27.5 milyon euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı Kean, çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyebildi.

Everton'ın genç oyuncunun satışı için 28 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Moise Kean, Roma'ya transfer olması durumunda İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki partneri Nicolo Zaniolo ile yine büyük bir uyum yakalayabilir.