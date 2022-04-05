Son yıllarda kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Mohamed Salah, kimilerine göre Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi bir futbolcu. Bu sezona da harika bir giriş yapan Mısırlı yıldız, futbolu ve istatistikleri kadar sözleşme konularıyla da gündeme geldi. Liverpool ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Mohamed Salah, İngiliz devinden istediği yüksek ücretler nedeniyle eleştirilmişti.

Görüşmelerini sürdüren taraflar kriz noktasına gelirken, İngiliz basınında Salah ve Liverpool'un artık anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İspanyol basını, Liverpool ile sözleşme uzatma aşamasında olan Mohamed Salah'ın, Barcelona'nın da gündemine girdiğini yazdı. Ancak Katalan ekibi, AS'ta yer alan habere göre; Kulüpten 5 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon euro maaş talep eden Mısırlı futbolcunun transferini veto etti.

Haberin detaylarında Salah'ın, Erling Haaland'ın en gerçek alternatifi olarak kabul edilmesine rağmen, yıldız futbolcunun Barcelona forması giymeyeceği aktarıldı. Öte yandan Barcelona'nın daha önce Liverpool'dan kadrosuna kattığı Suarez ve Coutinho gibi isimler hatırlatılırken, kontratı gelecek sezon sona erecek Salah için de en az 70 milyon euro bonservis bedelinin gözden çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Liverpool ile de yeni sözleşme konusunda sorun yaşayan Salah, bu sezon İngiliz ekibinde forma çıktığı 37 maçta 28 gol atıp, 11 asist yaptı.







