Mod-Z Esports, Valorant takımını dağıttı

Valorant Haziran ayında resmi olarak piyasaya sürülmüştü ve karakter tabanlı 5v5 Birinci Şahıs Taktiksel Nişancı oyunu geçtiğimiz aylarda büyük bir oyuncu kitlesi yakaladı. Espor dalında da hızla büyüyen Valorant ile birlikte Türkiye’de de birçok takım kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor fakat aynı zamanda Valorant’ın Espor branşından ayrılacak takımlarda olabilir.

Yakın zamanda Etiget Esports PUBG takımını dağıttığını açıklamıştı, yine yakın zamanda Mod-Z Esports takımı ise üst üste başarısızlıklarla sonuçlanan turnuvalardan sonra Valorant branşından çekilmeyi ve takımı dağıtmaya karar verdi. Mod-Z Esports en son katıldığı Gamerbase Valorant turnuvasında gruplarda oynadığı iki maçı da kaybedip, gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Mod-Z Esports duyuruyu resmi Twitter ve Instagram hesabı üzerinden şöyle gerçekleştirdi:

“Valorant takımımız ile yolları ayırmış bulunmaktayız. Bu zamana kadar gösterdekileri başarılardan dolayı tebrik ve teşekkür ederiz. Mod-Z Esports olarak gelecek kariyerlerinizde başarılar dileriz.”

Kendilerine Espor dalında başarılar diliyoruz, umarız ileride tekrar Valorant branşında mücadele ederler.

Yazar: Can Bekrioğlu - Esporland



