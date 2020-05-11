MKE Ankaragücü’nde ikinci test sonuçları negatif

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde yönetici, futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri’nde gruplar halinde gerçekleştirilen testlerde pozitif vakaya rastlanmadı. Daha önce testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Ricardo Faty’nin son testinin negatif olduğu, Senegalli futbolcunun 14 gün evde karantinada kalacağı aktarıldı.

Bir süredir çalışmalarına ara veren takımın, yarın antrenman yapacağı kaydedildi.







