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MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay’ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde kaleci Korcan Çelikay’ın sözleşmesi uzatıldı. MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

01 Haziran 2019, Cumartesi 16:09
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MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay’ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde kaleci Korcan Çelikay’ın sözleşmesi uzatıldı.

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

AA

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