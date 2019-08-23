Mitroglou’nun kirası kasada kaldı

Cim-Bom, Kostas Mitroglou’nu PSV Eindhoven’a kiralayarak mali yönden önemli bir operasyona imza attı. Sarı-kırmızılılar 2.6 milyon euro yıllık ücreti olan Yunan golcünün gitmesiyle 1.9 milyon euroluk tasarruf sağlamakla kalmadı aynı zamanda kira ödemesinden de kurtuldu. 31 yaşındaki futbolcuya 1 sene daha İstanbul’da kalsaydı 100 bin euro kira yardımı yapılacaktı.

Bu arada Mitroglou’nun transferde özellikle PSV’ye gitmek istediği belirlendi. Fransız ekibi Nantes’tan da teklif alan Yunan golcünün, Hollanda liginde eksi günlerine daha rahat dönüş yapabileceğine inandığı için PSV’yi seçtiği ifade edildi.

(Milliyet)