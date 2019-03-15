Galatasaray'da uyum sürecini çabuk atlatan Kostas Mitrogoğlu, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Cimbom'la 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi olan Yunan golcü, "Galatasaray'da ortam çok iyi. Birbirleriyle iyi anlaşan bir arkadaş grubu var ve hiç yabancılık çekmedim. Takımdaki herkes bana çok sıcak davranıyor. Buraya gelmek benim için doğru bir tercihti. Umarım takıma olan katkım artarak devam eder. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.

İSTANBUL BANA YABANCI DEĞİL...

Teknik direktörü Fatih Terim'le çalışmaktan son derece memnun olan Mitroglou, "İmparator lakabını neden aldığını anladım. Bütün oyunculara eşit davranıyor ve formayı adaletli davranıyor. Takımdaki herkes kendisine saygı duyuyor. Büyük bir otoritesi var" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki yaşamından da bahseden tecrübeli golcü, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyim. Akrabalık ilişkilerinden dolayı zaten buraya yabancı değildim. Boş zamanlarımda bol bol gezip, şehrin güzelliklerini keşfediyorum" dedi.

REAL'İN FORVETİ MİTROGLOU!

Zidane'nın ikinci kez Real Madrid'in başına geçmesinin ardından İspanyol devinin gelecek sezon nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu. Fransız futbol dergisi So Foot, konuyla ilgili bulunduğu öngörüsünde Galatasaray'dan sürpriz bir isme yer verdi. 230 bin takipçili Twitter ve 130 bin takipçili Instagram hesaplarından oluşturduğu kadroyu paylaşan dergi; Neymar, Hazard, Kane gibi isimlerin yanına Kostas Mitroglou'yu da ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yapılan bu paylaşım karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.

4

3 maçta ilk 11'de şans bulan Kostas Mitroglou, 1'er gol ve asistle skora 2 kez katkı yaptı. Yunan golcü bu performansıyla G.Saray'ın 4 puan kazanmasını sağladı.

(Sabah)