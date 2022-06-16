Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 16 Haziran Perşembe, günün canlı yayınları

ATP Challenger Blois

12.30 Van Assche, Luca - Furness E.

12.30 Serdarusic N - S.Izquierdo

13.50 Novak D. - Olivieri G.

19.00 Muller A. - Ugo Carabelli

ATP Challenger Ilkley

13.00 Borges, Nuno - Seppi, A.

14.20 Ofner, S. - Popyrin A.

15.40 Cox, Daniel - Bergs, Zizou

18.30 Millman J. - Brouwer G.

ATP Challenger Parma

12.00 Cecchinato M - Taberner, C.

13.20 Monteiro T. - Zeppieri G.

14.40 Coric, Borna - Cobolli F.

19.00 Etcheverry T - Tseng C.

ATP Halle, Çiftler

13.00 Granollers M / Zeballos H - Gonzalez S / Molteni A

14.20 Dodig I / Krajicek A - Golubev A / Gonzalez M

15.40 Hanfmann Y / Struff J-L - Arevalo M / Rojer J

17.00 Krawietz K / Mies A . - Puetz T / Venus M

ATP Halle

13.00 Djere, Laslo - Khachanov K.

14.20 Basilashvili - Otte, Oscar

15.40 Medvedev D. - Ivashka I.

18.30 Griekspoor T - Baut-Agut R.

ATP Londra

14.00 Paul, Tommy - Wawrinka, S.

15.20 Kudla, Denis - Berrettini M

16.40 Peniston R. - Cerundolo F.

18.00 Krajinovic F - Querrey, Sam

ATP Londra, Çiftler

15.00 Peers J / Polasek F - Mektic N / Pavic M

17.40 RAM R / Salisbury J . - Glasspool L / Heliovaara

İtalya Serie A Basketbol

21.45 Virtus Bologna - A. Milano

Milletler Ligi, Kadınlar

10.00 Kanada (K) - Belçika (K)

14.00 Bulgaristan (K) - Japonya (K)

19.00 Çekya (K) - Romanya (K)

21.00 Fransa (K) - Hırvatistan (K)

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İtalya Serie A ve Milletler Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











