Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
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İşte 16 Haziran Perşembe, günün canlı yayınları
ATP Challenger Blois
12.30 Van Assche, Luca - Furness E.
12.30 Serdarusic N - S.Izquierdo
13.50 Novak D. - Olivieri G.
19.00 Muller A. - Ugo Carabelli
ATP Challenger Ilkley
13.00 Borges, Nuno - Seppi, A.
14.20 Ofner, S. - Popyrin A.
15.40 Cox, Daniel - Bergs, Zizou
18.30 Millman J. - Brouwer G.
ATP Challenger Parma
12.00 Cecchinato M - Taberner, C.
13.20 Monteiro T. - Zeppieri G.
14.40 Coric, Borna - Cobolli F.
19.00 Etcheverry T - Tseng C.
ATP Halle, Çiftler
13.00 Granollers M / Zeballos H - Gonzalez S / Molteni A
14.20 Dodig I / Krajicek A - Golubev A / Gonzalez M
15.40 Hanfmann Y / Struff J-L - Arevalo M / Rojer J
17.00 Krawietz K / Mies A . - Puetz T / Venus M
ATP Halle
13.00 Djere, Laslo - Khachanov K.
14.20 Basilashvili - Otte, Oscar
15.40 Medvedev D. - Ivashka I.
18.30 Griekspoor T - Baut-Agut R.
ATP Londra
14.00 Paul, Tommy - Wawrinka, S.
15.20 Kudla, Denis - Berrettini M
16.40 Peniston R. - Cerundolo F.
18.00 Krajinovic F - Querrey, Sam
ATP Londra, Çiftler
15.00 Peers J / Polasek F - Mektic N / Pavic M
17.40 RAM R / Salisbury J . - Glasspool L / Heliovaara
İtalya Serie A Basketbol
21.45 Virtus Bologna - A. Milano
Milletler Ligi, Kadınlar
10.00 Kanada (K) - Belçika (K)
14.00 Bulgaristan (K) - Japonya (K)
19.00 Çekya (K) - Romanya (K)
21.00 Fransa (K) - Hırvatistan (K)
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İtalya Serie A ve Milletler Ligi’nde yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.