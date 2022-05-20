Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 20 Mayıs Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

22.00 Zaragoza - Lugo

22.00 Real Madrid - Real Betis

22.00 Vallecano - Levante

Almanya 2. Bundesliga, Düşme Yükselme

21.30 Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Fransa Lig 1 Play-Off

21.30 AJ Auxerre - Sochaux

İtalya Serie A

21.45 Torino - AS Roma

Hollanda Eredvisie Yükselme Düşme

17.30 Eindhoven - ADO Den Haag

21.00 Heracles - Excelsior

Rusya Premier Lig

17.00 Arsenal Tula - FC Ural

17.00 CSKA Moskova - FK Rostov

17.00 Nizhny Novgo - Zenit

17.00 Dinamo Moskova - Sochi

17.00 Rubin Kazan - FC Ufa

17.00 Krasnodar - Akhmat Grozny

17.00 Khimki - Spartak Moskova

17.00 Krylia Sovetov - Lokomotiv Moskova

Amerikan Basketbol Ligi NBA

04.00 Golden State - Dallas

ATP Cenevre

15.00 Opelka R. - Ruud, Casper

16.20 Gasquet, R. - Sousa J.

ATP Cenevre Çiftler

13.00 Mektic N / Pavic M - Jebavy R / Reese H

17.40 Cabral F / Sousa J - Andujar P / Middelkoop M

ATP Lyon

15.30 De Minaur A. - Molcan, Alex

16.50 Norrie C. - Rune H.

ATP Lyon Çiftler

12.50 Dodig I / Krajicek A - Schnur M / Sitak A

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Rusya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.











