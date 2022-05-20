Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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İşte 20 Mayıs Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
22.00 Zaragoza - Lugo
22.00 Real Madrid - Real Betis
22.00 Vallecano - Levante
Almanya 2. Bundesliga, Düşme Yükselme
21.30 Kaiserslautern - Dynamo Dresden
Fransa Lig 1 Play-Off
21.30 AJ Auxerre - Sochaux
İtalya Serie A
21.45 Torino - AS Roma
Hollanda Eredvisie Yükselme Düşme
17.30 Eindhoven - ADO Den Haag
21.00 Heracles - Excelsior
Rusya Premier Lig
17.00 Arsenal Tula - FC Ural
17.00 CSKA Moskova - FK Rostov
17.00 Nizhny Novgo - Zenit
17.00 Dinamo Moskova - Sochi
17.00 Rubin Kazan - FC Ufa
17.00 Krasnodar - Akhmat Grozny
17.00 Khimki - Spartak Moskova
17.00 Krylia Sovetov - Lokomotiv Moskova
Amerikan Basketbol Ligi NBA
04.00 Golden State - Dallas
ATP Cenevre
15.00 Opelka R. - Ruud, Casper
16.20 Gasquet, R. - Sousa J.
ATP Cenevre Çiftler
13.00 Mektic N / Pavic M - Jebavy R / Reese H
17.40 Cabral F / Sousa J - Andujar P / Middelkoop M
ATP Lyon
15.30 De Minaur A. - Molcan, Alex
16.50 Norrie C. - Rune H.
ATP Lyon Çiftler
12.50 Dodig I / Krajicek A - Schnur M / Sitak A
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Rusya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.