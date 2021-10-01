Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 1 Ekim Cuma günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

22:00 Athletic Bilbao – Alaves

22:00 SD Ponferradina – Real Valladolid

GÜNÜN MAÇLARINI CANLI İZLEMEK VE BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Bundesliga 1&2

19:30 Aue – Hamburg

19:30 Werder Bremen – Heidenheim

21:30 Köln – Greuther Furth

Fransa Ligue 1 & 2

22:00 Lens – Reims

İngiltere Championship

21:45 Stoke City – West Bromwich

İtalya Serie A

21:45 Cagliari – Venezia

Hollanda Eredivisie & 1. Lig

21:00 Groningen – Twente

21:00 Jong Alkmaar – Dordrecht

21:00 Jong Utrecht – Emmen

21:00 Jong PSV – VVV Venlo

21:00 Helmond – Ajax

21:00 Roda – Eindhoven

Portekiz Premier Lig

21:00 Maritimo – Moreirense

23:15 Famalicao – Vitoria Guimaraes

Euroleague

19:00 Unics Kazan – Zenit

20:45 Fenerbahçe – Kızıl Yıldız

21:00 Olympiakos – Baskonia

21:00 Asvel – Zalgiris

22:00 Barcelona – Alba Berlin

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!