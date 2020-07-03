Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Denizlispor – Gaziantep FK: Karşılıklı Gol Var

Ara sonrası ligde henüz 3 puan alamayan iki ekibin Süper Lig’deki kapışmasına Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanına sahipsiniz. Maç öncesi bahislerinde ise Misli.com üyelerinin %20’si her iki takım da gol bulur düşüncesindeyken, %18’lik kesim de ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Pandemi arası sonrasında performans olarak tartışmasız en kötü dönüşü Denizlispor yaptı. 3 maçtır kalelerinde resmen rekor sayıda pozisyon verdiler. Ancak sıkışık fikstür haftası da geldiğinden hafta içi ve sonraki hafta Başakşehir ve Trabzonspor’la oynayacaklar. Kafaya oynayan iki ekibe karşı kazanma şansları düşük. Dolayısıyla Gaziantep maçı mutlak değer kazanmış durumda. Gaziantep de pozisyona girmekte zorlanmıyor. Fakat onlar da savunma performansı olarak çok güven vermiyorlar. Gaziantep genellikle tempoyu yükselten taraf olmasından da kaynaklı, karşılıklı gol var seçimi en mantıklı tercih olacak.

Atl. Madrid - Mallorca: Maç Sonucu 1

La Liga’da ilk ikinin gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdüren Madrid temsilcisini Misli.com’dan Canlı Yayında izlerken, bir yandan da maça Canlı Bahis oluşturabileceksiniz. Maç önü bahislerinde Misli.com üyeleri %41’lik oranla ev sahibi kazanır tercihinde bulunmuş durumda!

Misli.com Yazarı Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Mallorca beklediğim ve sizlere önerdiğim patlamayı yaptı ve fikstür azizliğindeki zor rakiplerin ardından ilk galibiyetini aldı. Celta’yı farklı yendi.A.Madrid ise Barça beraberliğiyle zirve yarışında Real Madrid’in yolunu rahatlattı. Sevilla’nın kazanması farkı tekrar 2’ye düşürdü. Az gol muhtemel. İlk yarı Mallorca X2 diğer alternatifim.

Santa Clara - Maritimo: Karşılıklı Gol Var

Portekiz Premier Lig’de 30. haftanın açılış maçında karşılaşacak iki orta sıra takımının mücadelesi Misli.com’da Canlı olarak izleme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda Canlı Bahis de oynanabilecek maça önceden tercih yapan Misli.com üyelerinin %16’sı Karşılıklı Gol Var’dan yana seçimde bulunmuşken, %14’lük kesim de Santa Clara kazanır diyor!

Misli.com Yazarı Esat Soydabircan’ın Yorumu:

Santa Clara, Boavista deplasmanında skor üretemeyerek şaşırttı. Mağlubiyeti telafi etmek için sahada olacaklar. Maritimo ise Benfica karşısında çok iyi bir sonuç aldı. Güven ve moral olarak iyi durumdalar. Zorlu bir 90 dakika olacak. İki ekip de gol bulursa sürpriz olmaz.